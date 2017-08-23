تأكد غياب علي جبر ، مدافع المنتخب الوطني، عن مواجهة أوغندا، المقرر لها يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

الأشعة تبعد علي جبر من المشاركة مع الفراعنة

اثبتت الاشعة التى اجراها على جبر، مدافع الفراعنة، الذي خضع لها اليوم الأربعاء، عدم شفاء اللاعب بشكل جيد و حاجة اللاعب للراحة لمدة عشرة أيام على الأقل مما جعل الجهاز الفني للمنتخب يستبعده من المعسكر المقام حلياً بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم محمود عزت، مدافع سموحة بدلًا منه.

علي جبر يتعرض للإصابة في مران الأمس

تعرض علي جبر، مدافع المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة في تدريبات الفراعنة أمس الثلاثاء، ولم يستطيع استئناف المران، ليغادر الملعب مصاباً، وقرر طبيب المنتخب إراحته اليوم من المران خوفاً من تفاقم الإصابة عليه، ومن المقرر أن يجري إشاعة اليوم لتحديد مدي إصابته.

المنتخب يغادر إلي أوغندا 29 أغسطس

سيعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا ، يوم 24 أغسطس الجاري بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وبعدها تغادر بعثة المنتخب إلي أوغندا صباح يوم 29 أغسطس، استعدادا لخوض المباراة الهامة.