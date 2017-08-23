الزمالك يغرم معروف يوسف .. تعرف على السبب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة المستشار مرتضي منصور، توقيع غرامة مالية على النيجيري معروف يوسف.

ويأتي هذا القرار بسبب غياب اللاعب عن مران الفريق بالأمس، وتأخره الموعد المحدد له.

معروف يوسف يتخلف عن موعد وصوله للقاهرة

كان من المقرر أن يصل اللاعب إلي القاهرة ، صباح اليوم الأربعاء، ولكنه تخلف عن الوصول في الموعد، ليجبر إدارة القلعة الحمراء على توقيع العقوبة عليه.

كان معروف قد حصل على فترة إجازه، من الجهاز الفني للفريق، بقيادة طارق يحيي، من أجل الاحتفال بحفل زفافه في نيجيريا، ومن ثم يعود إلي القاهرة للانضمام في معسكر الزمالك المقرر له اليوم الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يدخل الزاملك معسكرا مغلقا ابتداءاً من اليوم استعدادا للموسم الجديد، مع وضع برنامج خاص لتأهيل اللاعبين بعد الحصول على فترة راحة كبيرة عقب انتهاء مسابقة كأس مصر، والتي فشل في التتويج بها الفريق الأبيض، وتوج بلقبه الأهلي على حساب المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن مسئولو نادي الزمالك، قد تعاقدوا مع البلجيكي فرانكي، ليقود الفريق خلفاً للبرتغالي أوجستو إيناسيو.