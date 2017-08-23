بداية غير مطمئنة.. مدرب الزمالك الجديد يتخلف عن الوصول لمصر

تخلف البلجيكي فرانكي فيركاوترين المدير الفني الجديد لنادي الزمالك عن الحضور إلى القاهرة في الموعد المحدد له لتولي مهمته مع الفريق.

فيركاوترين يتخلف عن الانتقال لمصر

وكان من المقرر أن يصل فيركاوترين إلى القاهرة اليوم الأربعاء، إلا أنه تخلف عن الوصول في الموعد المحدد له حسب اتفاقه مع إدارة نادي الزمالك.

ويتواجد فيركاوترين في روسيا خلال الفترة الحالية وليس في بلجيكا، حيث يحاول مسؤولو الزمالك التنسيق معه من أجل تحديد موعد جديد للوصول.

وسبق لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن اعلن عن تعاقد فريقه مع فيركاوترين ليكون المدير الفني الجديد للفريق.

ويحاول مسؤولو الزمالك تدبير موعد جديد لوصول فيركاوترين إلى القاهرة من أجل بداية توليه لمهمته بصورة رسمية.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك في عقد مؤتمراً صحفياً يوم السبت القادم من أجل الإعلان عن تولي فيركاوترين لمهمته بصورة رسمية مع الفريق.

وينتظر مسؤولو الزمالك رد المدير الفني البلجيكي من أجل تحديد موعد جديد لانتقاله من روسيا إلى مصر في الأيام القادمة.