سموحة يتحدى الأهلي .. عامر: عزت ليس للبيع

أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن عدم وجود النية لديه للاستغناء عن اللاعب محمود عزت مدافع الفريق.

رئيس سموحة يعلن موقفه تجاه بيع عزت للأهلي

وأشار عامر في تصريحات تليفزيونية إلى أنه لا توجد أي نية لديه للاستغناء عن محمود عزت لصالح الأهلي خلال الفترة الحالية للانتقالات.

ويرغب الاهلي في تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الحالية في ظل رحيل أحمد حجازي إلى وست برومتش البيون على سبيل الإعارة.

إلا أن عامر شدد على أنه من المستحيل بيع عزت للأهلي في الفترة الحالية، معتبراً أن اللاعب يعد من بين الركائز الأساسية للفريق السكندري.

وقال رئيس نادي سموحة: ” عزت من ركائز الفريق الأساسية، بالتأكيد نسعد باهتمام الأهلي والزمالك بلاعبينا ولكن اللاعب ليس للبيع “.

وأكمل: ” سموحة سيقع إذا رحل محمود عزت وبالتالي فلا مجال للاستغناء عنه حالياً، نحن نقدم عناصر مميزة لمنتخب مصر مثل حسام حسن “.

واختتم: ” الاهلي يمتلك لاعبين كُثر وغني بوفرتهم، وحسام البدري مدير فني لديه نظرة ثاقبة، وبالتالي بإمكانه إيجاد مدافع آخر “.