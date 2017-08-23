اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم يالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في تمام الساعة السادسة مساءاً، بعد انتهاء فترة الراحة الني حصل عليها الفريق عقب التتويج بكأس مصر.

البدري يمنح اللاعبين راحة عقب التتويج بكأس مصر

منح حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة أسبوعية للاعبي الفريق وجهازه المعاون، وذلك عقب التتويج بلقب كأس مصر، على حساب المصري البورسعيدي، والفوز بدرع الدوري أيضا بدون تلقى هزيمة.

واستغل البدري فترة الراحة ليغادر إلي كندا، من أجل قضاء فترة الإجازة مع أسرته ، قبل استئناف التدريبات مرة أخري استعدادا للموسم الجديد و مباراة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد للترجي بمعسكر مغلق

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة معسكر مغلق، في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي منتصف شهر سبتمبر المقبل، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.