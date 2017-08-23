إصابة مدافع المنتخب في المران

حصل علي جبر، مدافع المنتخب الوطني و الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من مران الفريق اليوم، بعد تعرضه للإصابة.

علي جبر يتعرض للإصابة في مران أمس

وتعرض علي جبر لإصابة في تدريبات الفراعنة أمس الثلاثاء، ولم يستطيع استئناف المران، ليغادر الملعب مصاباً، وقرر طبيب المنتخب إراحته اليوم من المران خوفاً من تفاقم الإصابة عليه، ومن المقرر أن يجري إشاعة اليوم لتحديد مدي إصابته.

مصطفى فتحي سينتظم في مران الخميس

أجري مصطفى فتحي، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف نادي النصر السعودي، إشاعة أمس الثلاثاء، أكدت سلامته ومن المقرر أن ينتظم في مران غداً الخميس، استعدادا للمشاركة في مباراتي أوغندا المقرر لهما يومي 31 من أغسطس الجاري و 3 سبتمبر المقبل.

المنتخب يغادر إلي أوغندا 29 أغسطس

سيعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا ، يوم 24 أغسطس الجاري بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وبعدها تغادر بعثة المنتخب إلي أوغندا صباح يوم 29 أغسطس، استعدادا لخوض المباراة الهامة.