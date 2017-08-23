إنبي: لم نفاوض ميدو جابر

أعرب عبد الناصر محمد، مدير قطاع الكرة بنادي إنبي، أن قرار قيد أربع أجانب لكل فريق ، قرار خاطئ ومن شأنه العمل على ضرر قطاع الناشئين بالأندية.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج ستاد الهدف، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، والذي يقدمه وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق،: ” قرار زايادة أعداد الاجانب في الدوري الممتاز، سيكون له ضرر كبير على اللاعبين قبل الأندية، لاسيما وأنه لا يوجد مهاجم جيد في مصر الآن ، إلا اللاعب “الفلتة” والذي ينجح في إظهار قدراته بشكل مختلف وجيد.

لم نفاوض ميدو جابر

وأكد عبد الناصر ، أن مسئولو النادي البترولي لم يدخلوا في مفاوضات مع ميدو جابر ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأطلاق، مشيراً إلي أنه لاعب جيد ويمتلك قدرات فنية عالية، ولكننا لم نتفاوض معه لا من قريب أو بعيد.

يذكر أن مسئولو اتحاد الكرة قد قرروا اعتما 4 أجانب لكل فريق، ابتداءاً من الموسم المقبل، وذلك عن بيان صادر من الجبلاية بموافقة أغلبية الأعضاء على قيد أربعة أجانب لكل فريق ابتداءاً من الموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز.