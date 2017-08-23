حرص محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر ذي الحجة.

وكتب تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، ” قال صلى الله عليه وسلم .. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر ، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.

أبو تريكة يودع الجماهير في مشهد مؤثر

واعتزل النجم محمد أبو تريكة، كرة القدم ، موسم 2013 وبالتحديد عقب مباراة أورلندو بايرتس الجنوب إفريقي، وودع الجماهير على أرضية الملعب في مشهد مؤثر للغاية.

وعقب الاعتزال مباشرة، تفرغ تريكة للحصول على رخص في التدريب في ألمانيا، ولكن لم يكمل وتفرغ تمام إلي التحليل في قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وانتقده البعض بسبب عدم رؤيته الكامبة في عالم التحليل الفني، وبالرغم من ذلك يظهر النجم الخلوق ، لاعب الأهلي السابق، بشكل يومي على قنوات بي إن سبورتس ، ويحلل مباريات الدوري الإنجليزي.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت أن غداً الأربعاء، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1438 هجرياً.