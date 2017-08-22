قرر ريكاردو جوميز، المدير الفني لفريق النصر السعودي، منح حسام غالي قائد الفريق العالمي، إجازة خاصة للاعب ابتداءاً من غداً الأربعاء، وتنتهي يوم 3 سبتمبر الجاري.

غالي قد انضم إلي صفوف نادي النصر السعودي، قادماً من الأهلي، لمدة موسم واحد مقابل 850 ألف دولار.

حسام غالي لم يشارك في المباراة الأولي

ولم يشارك قائد الأهلي سابقاً، في المباراة الأولي لفريقه أمام الاتفاق، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين دوري “جميل”.

غالي يخضع لاختبارات الكشف عن المنشطات

خضع حسام غالي، لاعب فريق النصر السعودي، لاختبار الكشف عن المنشطات، عقي الانتهاء من مباراة فريقه أمام الاتفاق في الدوري السعودي، بالرغم من أنه لم يشارك مطلقاً في أحداث اللقاء.

وشنت جماهير العالمي هجوماً عنيفاً على اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بسبب اتخاذ هذا الإجراء ضد اللاعب، مستنكرين أنه لم يشارك في المباراة ، فكيف يخضع للكشف عن المنشطات.

الدوري السعودي معطل بسبب المنتخب

قرر مسئولو اتحاد الكرة السعودي، إيقاف مباريات الدوري ، بسبب ارتباط المنتخب بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.