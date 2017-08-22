قرر مسئولو النادي الأهلي، قيد الثنائي ميدو جابر و الغاني جون أنطوي ، في قائمة الفريق الأولية استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يوافق على رحيل أنطوي للمقاصة

كان الأهلي قد وافق على رحيل لاعبه الغاني ، إلي صفوف نادي مصر المقاصة خلال الانتقالات الشتوية الماضية ، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وفشل مسئولو النادي الفيومي، في تجديد إعارة اللاعب، في ظل رفض اللاعب في التجديد للفريق موسما آخر.

الأهلي يُقيد ميدو جابر إلي قائمته الأولية

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، قيد الثنائي جون أنطوي و ميدو جابر، في قائمة الفريق الأولية استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن اللاعب الغاني كان ينتظر عدم قيده محلياً مع الأهلي، لكي يصبح لاعباً حراً وبيستطيع الرحيل إلي أي ناد أخر، ولكن مسئولو النادي الاهلي ، قاموا بتفويت الفرصة على اللاعب و قيده محلياً في القائمة الأولية للفريق استعدادا للموسم المقبل.

الأهلي يستعد للموسم الجديد بمعسكر مغلق

يدخل الأهلي معسكرا مغلقا بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للموسم المقبل.