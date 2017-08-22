تعرض عمر جمال مبارك، حفيد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، للإصابة في مران فريق مواليد 2000 بالنادي الأهلي.

وأصيب اللاعب بحالة إعياء أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم، بفرع الأهلي بمدينة نصر، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو.

الجهاز الطبي يسعف نجل مبارك

وعلى الفور نزل الجهاز الطبي للفريق، إلي أرض الملعب من أجل إجراء الإسعافات الأولية للاعب، ليقرر طبيب الفريق عدم استئنافه المران والحصول على راحة لمدة يومين، على أن يعود إلي التدريب في الجيم أولًا وبعد ذلك المشاركة في التدريبات الجماعية.

نجل مبارك ينتطم في تدريبات الأهلي

وتواجد نجل محمد حسني مبارك، في مقر النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء، من أجل حضور التدريبات والانتظام بها، استعدادا للموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي قد أجرى اختبارات قطاع الناشئين به خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل اختيار لاعبين جدد ينضمون إلى الفرق المختلفة بالقلعة الحمراء.

وقامت اللجنة المسؤولة عن الاختبارات بالنادي الأهلي بتصفية اللاعبين على مدار الأيام الماضية، قبل أن يتم اختيار الذين سيتواجدون مع الفريق في الفترة القادمة.

وكان عمر مبارك من بين اللاعبين الذين نجحوا في اجتياز كافة الاختبارات اللازمة للانضمام إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.