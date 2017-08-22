ذكرت صحف إنجليزية عديدة أن ليفربول يقترب من خطف نجم ريال مدريد حيث يقترب الكرواتي كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من الانضمام إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ويسعى الألماني يورجن كلوب لتدعيم صفوف فريقه من خلال ضم لاعب الريال حيث يرفض اللاعب الجلوس على دكة البدلاء.

وأكدت صحف انجلترا أن هناك مكالمة جمعت مدرب ليفربول ولاعب النادي الإسباني أكد خلالها كلوب أن اللاعب سيضمن معه المشاركة الأساسية في ظل البحث عن لاعب وسط قوي يدعم خطوط فريقه خلال الموسم الجديد.

ويبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان لا يمانع رحيل اللاعب بعد أن تخلى عن جيمس رودريجيز إلى بايرن ميونخ وكذلك الفارو موراتا الذي انضم غلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، لكنه رفض عرض أولي من الريدز بقيمة 70 مليون يورو.

وينتظر جمهور ليفربول اتمام الصفقة من أجل تقديم موسم قوي والمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب الجمهور المصري لليفربول وعشاق محمد صلاح المحترف في صفوف الريدز ونجم المنتخب الوطني عن سعادتهم بتدعيم الفريق من أجل ظهور اللاعب المصري بشكل جيد مع فريق قوي.