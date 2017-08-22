أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، عن قائمة الأهلي ، الأولية استعدادا للموسم الجديد.

عماد متعب خارج قائمة الأهلي لحين توثيق عقده

وشهدت القائمة غياب عماد متعب ، بسبب عدم توثيق عقده في اتحاد الكرة، ومن المقرر انضمامه إلي القائمة بمجرد توثيق العقد ، غداً الاربعاء، وهو الجزء الثاني لقيد اللاعبين في اتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد.

غياب مؤقت لصفقات الفريق الجديدة في قائمة الأهلي

وغاب أيضا عن القائمة كلًا من المغربي وليد أزارو و إسلام محارب و هشام محمد و أيمن أشرف.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – حسين السيد – محمد نجيب – أحمد حجازي – رامي ربيعة – سعد سمير. خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمرو بركات – ميدو جابر – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – صالح جمعة. خط الهجوم: عمرو جمال – جونيور أجايي – أحمد الشيخ – مروان محسن.