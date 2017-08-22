أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، عن قائمة الأهلي ، الأولية استعدادا للموسم الجديد.
عماد متعب خارج قائمة الأهلي لحين توثيق عقده
وشهدت القائمة غياب عماد متعب ، بسبب عدم توثيق عقده في اتحاد الكرة، ومن المقرر انضمامه إلي القائمة بمجرد توثيق العقد ، غداً الاربعاء، وهو الجزء الثاني لقيد اللاعبين في اتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد.
غياب مؤقت لصفقات الفريق الجديدة في قائمة الأهلي
وغاب أيضا عن القائمة كلًا من المغربي وليد أزارو و إسلام محارب و هشام محمد و أيمن أشرف.
وجاءت القائمة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – حسين السيد – محمد نجيب – أحمد حجازي – رامي ربيعة – سعد سمير. خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمرو بركات – ميدو جابر – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – صالح جمعة. خط الهجوم: عمرو جمال – جونيور أجايي – أحمد الشيخ – مروان محسن.
يذكر أن الأهلي سيستأنف تدريباته غدا الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للموسم المقبل، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عيها اللاعبون عقب التتويج بكأس مصر.