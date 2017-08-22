قائمة الأهلي استعدادا للموسم المقبل.. غياب متعب

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه الأولية استعدادا للموسم الجديد.

عماد متعب خارج القائمة لحين توثيق عقده

وشهدت القائمة غياب عماد متعب ، بسبب عدم توثيق عقده في اتحاد الكرة، ومن المقرر انضمامه إلي القائمة بمجرد توثيق العقد ، غداً الاربعاء، وهو الجزء الثاني لقيد اللاعبين في اتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد.

غياب مؤفت لصفقات الفريق الجديدة

وغاب أيضا عن القائمة كلًا من المغربي وليد أزارو و إسلام محارب و هشام محمد و أيمن أشرف.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – حسين السيد – محمد نجيب – أحمد حجازي – رامي ربيعة – سعد سمير. خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمرو بركات – ميدو جابر – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – صالح جمعة. خط الهجوم: عمرو جمال – جونيور أجايي – أحمد الشيخ – مروان محسن.

تحت السن: كريم نيدفيد – أكرم توفيق – بيكهام – فوزي الحناوي – وأحمد ياسر ريان. الأهلي يستأنف تدريباته غداً

يذكر أن الأهلي سيستأنف تدريباته غدا الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للموسم المقبل، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عيها اللاعبون عقب التتويج بكأس مصر.