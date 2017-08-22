أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمود عبد المنعم ” كهربا ” ، يرفض التخلي عن المنتخب بسبب سجن شقيقه لمدة 15 عاما بسبب اتهامه بإثارة الشغب والعنف بإطلاق أعيرة نارية قتلت مسنا وشرعت في قتل 3 آخرين.

كهربا يتخطى أحزانه بعد سجن شقيقه

وقال لهيطة، إن لاعب اتحاد جدة السعودي أصر على المشاركة أمام مواجهتي أوغندا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويسعى كهربا للمساهمة في تحقيق حلم المصريين بالتأهل للمونديال رغم الحالة النفسية السيئة بعد سجن شقيقه.

لاعب اتحاد جدة يسعى لتحقيق حلم المصريين

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، في محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، أصدرت حكما على فتحي عبدالمنعم والشهير بـ”فتحي كهربا” لاعب فريقي الأهلي وإنبي السابق والمعار إلى صفوف فريق الشمس بالسجن المشدد 15 سنة.

وتعرض شقيق محمود عبد المنعم لاعب الزمالك السابق والمحترف في صفوف اتحاد جدةا لسعودي، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

ولم يعقب اللاعب على اتهام شقيقه، بالقتل العمد، حيث انه لم يتحدث لوسائل الإعلام أو يخرج لينفي الخبر، أو يؤكده.