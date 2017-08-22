تنتظر جماهير الأهلي، إعلان الجهاز الفني للفريق الأحمر تحت قيادة حسام البدري، عن أسماء القائمة المحلية للموسم الجديد 2017/18، وخاصة مهاجم الفريق عماد متعب .

عماد متعب خارج قائمة الأهلي

ومن المتوقع أن يخرج عماد متعب، مهاجم الفريق الأحمر من القائمة “الأولية”، خاصة وأن عقد اللاعب لم يتم توثيقه بعد التجديد.

وفي حال وجود النية لتوثيق عقد القناص، فستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن أخر معاد لتوثيق العقود هو السابع من سبتمبر المقبل.

عرض سعودي للاعب الأهلي

يذكر أن عماد متعب تلقى اتصالا هاتفي اليوم، من أحد الأندية السعودية، لمعرفة رأيه حول انضمامه إلى النادي.

ومن المنتظر أن يعقد مهاجم الأهلي، جلسة مع الجهاز الفني برئاسة حسام البدري، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمعرفة تواجده في الفترة المقبلة، وتفاصيل العرض السعودي.

وعلى جانب آخر يعود مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، من ألمانيا بعد قضاء الإجازة ، وسيقوم بالتحضير لمعسكر الفريق في الإسكندرية، استعدادا للموسم الكروي المقبل، ومباراة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعود غدا الأربعاء 23 أغسطس، لاستئناف التدريبات، والذي سيقوده حسام البدري المدير الفني.