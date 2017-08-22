تنتظر إدارة النادي الأهلي، على “أحر من الجمر”، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن أزمة هروب اللاعب الايفواري سليماني كوليبالي ، بعدما قدمت القلعة الحمراء شكوى ضد اللاعب بعد هروبه، للحفاظ على حقوقها.

الأهلي في مأزق بسبب كوليبالي

وربما تجد إدارة الأهلي نفسها في مأزق، تجاه قيد اللاعب في القائمة المحلية للموسم الجديد، من أجل إثبات أحقيتها تجاه القضية المرفوعة ضد اللاعب الهارب.

الأهلي يتقدم بشكوى رسمية للفيفا

واستعدت إدارة النادي الأهلي، بتجميع أوراقها من الناحية القانونية، وقامت برفع دعوى قضائية ضد اللاعب كوليبالي، في المحكمة الرياضية، من أجل الحصول على حقوقها بعد هروب الايفواري إلى إنجلترا، وردت الفيفا على شطوى الأهلي أمس، وطلبت منها إرسال كافة المستندات التي تثبت أحقيتها في خدمات لاعبها. (تابع الأزمة)

ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، فإن الإدارة بصدد صدور الحكم المتوقع الإعلان عنه في نهاية الشهر الجاري، حتى لا تضطر الإدارة لدخول اللاعب الهارب ” كوليبالي ” في قائمتها المحلية للموسم الجديد.

يذكر أن قائمة الاهلي الحالية تضم ثلاثة لاعبين أجانب هم التونسي علي معلول، والمغربي وليد أزارو، والنيجيري جونيور أجايي.