بعد زيادة عدد الأجانب.. هل يعود أنطوي إلى الأهلي؟

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة حسام البدري، عودة الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق الأحمر والمنتهية فترة إعارته إلى صفوف مصر المقاصة الموسم الماضي.

جاء تفكير الجهاز الفني للأهلي، في عودة أنطوي، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه أمس مع لجنة الأندية، بزيادة عدد الأجانب إلى 4 لاعبين بدلًا من ثلاثة، على ألا تزيد مدة التعاقد عن 3 مواسم، ولا يشارك أكثر من ثلاثة لاعبين في المباراة الواحدة. (تابع القرارات)

الأهلي يدرس عودة أنطوي

كان الأهلي قد وافق على إعارة أنطوي، إلى صفوف الفريق الفيومي الموسم الماضي، نظرًا لتراجع مستواه مع الفريق الأحمر، بالإضافة إلى حاجة الجهاز الفني وقتها في التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر لتدعيم خط الهجوم، بعد إصابة مروان محسن، لتتعاقد الإدارة وقتها مع الايفواري سليماني كوليبالي.

واصبح في صفوف الأهلي ثلاثة لاعبين أجانب هم الايفواري كوليبالي، والتونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجايي، قبل التعاقد مع المغربي وليد أزارو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ومع خروج كوليبالي “المتوقع” من القائمة، فيصبح العدد ثلاثة.

ومن المتوقع أن يتم إعطاء اللاعب الغاني الفرصة حتى موسم الانتقالات الشتوية، قبل التفكير في الاستغناء عنه مجددًا.