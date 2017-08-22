بالفيديو.. الشاطر عن عودة الجماهير: اشمعنى “الهضبة”!

أثار إسلام الشاطر، لاعب منتخب مصر الأهلي الأسبق، عدة تساؤلات عبر برنامجه المذاع على فضائية المحور، حول النتائج التي أسفر عنها اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسم الأول الذي عُقد أمس بمقر الجبلاية. (تابع القرارات)

وعلق الشاطر حول إمكانية عودة الجمهور، قائلًا، “زهقنا وملينا من نغمة احتمالية عودة الجمهور، ياريت حد من المسئولين يفهمنا”.

واضاف الشاطر، “الجمهور هو أحلى حاجة في الدنيا، خصوصًا في عالم كرة القدم “، مستنكرًا، “بلاش نطلع كلام ونقول الجمهور هيرجع والناس مترجعش في النهاية”.

وأوضح نجم الأهلي السابق، “الله يكون ف عونا للاعيبة دلوقتي اللى مفتقدة الحس الجماهيري، وتاعب قائلًا، “نفسنا نشوف الجمهور في الملاعب مرة اخرى لان ده هيزود سخونة المباريات”.

ووجه الشاطر نصيحة لمسئولي اتحاد الكرة، “بلاش ندي وعود تبدو براقة والظروف تكون أصعب منكوا، مشيرًا غلى أنا لجهات الأمنية وحده صاحبة القرار الأول والأخير في ملف عودة الجماهير”.

وتسائل الشاطر، “من كام يوم كانت حفلة عمرو دياب في الساحل، وحضرها 70ألف أو 80 الف.. اشمعنى الجمهور بيرجع في الحفلات ويختفي في المدرجات”.