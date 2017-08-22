أكد أسامة نبيه، المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الفراعنة بدأ استعدادته لمواجهة أوغندا المقبلة في كمبالا المقرر لها يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامج من الاخر، أكد نبيه، أن المنتخب بدأ تدريباته أمس، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، قبل السفر للإسكندرية يوم 24 لإقامة معسكر مغلق في برج العرب.

وأضاف نبيه، من المقرر ان ينضم المحترفين الـ15 يوم 28 وفقًا للأجندة الدولية، على أن يخوضوا تدريب صباحي يوم 29 أغسطس، ومنها للسفر إلى أوغندا مباشرة.

نبيه: منتخب أوغندا هو المنافس المباشر للفراعنة

واشار مدرب المنتخب، إلى أن منتخب أوغندا هو المنافس المباشر للفراعنة للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، ورحيل مدربه الصربي “ميتشو” سيكون نقطة سلبية في مشوار المنتخب الأوغندي.

وأكد نبيه، أن الأهلي خدمنا بإعطائه راحة للاعبيه الأساسيين أثناء البطولة العربية، وكذلك خسارة الزمالك لكأس مصر، أجبرت اللاعبين على الراحة، وهو ما سيصب في مصلحةا لمنتخب. (تابع القائمة المحلية)

يذكر أن المنتخب المصري، حقق فوزًا على أوغندا بهدف لعبدالله السعيد، في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا التي أقيمت بالجابون مطلع العام الجاري، ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما تحتل أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.