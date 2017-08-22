رفض حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التفريط في عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان عبد الله السعيد، قد تلقى عرضًا رسميًا، من الهلال السعودي، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل مبلغ مالي كبير.

ورفض الجهاز الفني تحت قيادة حسام البدري، جملة وتفصيلًا، الموافقة على رحيل “السعيد” خلال الفترة الحالية، خاصة بعد رحيل العديد من نجوم الفريق الأحمر أمثال حسام غالي، الذي انتقل إلى النصر السعودي، وعمرو جمال، الذي انضم غلى صفوف بيدفيست الجنوب افريقي لمدة موسم، وأحمد حجازي ، الذي انضم إلى صفوف وست بروميتش البيون على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأبلغ حسام البدري، إدارة النادي الأحمر، برفضه رحيل عبد الله السعيد بشكل رسمي، خلال الفترة الحالية.

يذكر أن البدري، استغل فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر قبل بدء تحضيرات الموسم الجديد، وتوجه إلى كندا للاطمئنان على اسرته.