رسميًا.. “الغزال” ينضم لصفوف بيدفيست لمدة موسم

وقع عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود انضمامه إلى صفوف بيدفيست الجنوب افريقي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصفحة الرسمية للنادي الجنوب أفريقي، عبر فيسبوك، إلى حصولها على توقيع عمرو جمال “الغزال”، لمدة موسم على سبيل الإعارة، معلقة “مرحبًا بك مع عائلتك”.

كان النادي الأهلي، قد تلقى عرضًا رسميًا من بيدفيست يطلب فيه استعارة مهاجم الفريق الأول لمدة موسم، ووافق الجهاز الفني للفريق الأحمر تحت قيادة حسام البدري، على رحيل الغزال، وفقًا لرغبته.

وخرج الغزال، من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه الفني والبدني، فضلًا عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو، ليقود خط هجوم الأهلي في الفترة المقبلة، بجانب انتظار عودة مروان محسن،وتواجد عماد متعب على دكة البدلاء.

يذكر أن عمرو جمال، كان له الفضل في تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر، بعدما نجح في تسجيل هدفًا في الوقت الإضافي الثاني، ثم صناعة أخر لأحمد فتحي، ليستعيد الفريق الأحمر البطولة الغائبة منذ 10 سنوات. (تابع التفاصيل)