أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن السيرة الذاتية للبلجيكي فرانكي فيركوتيرن، مدرب الفريق الكروي الأبيض، قوية، مضيفًا أن المدرب الأجنبي هو الأفضل للزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وأشار زادة، فى تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن فرانكي من أنسب المدربين الذين تم عرضهم على إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه يرحب بالتعامل مع المدرب الاجنبي على حساب المصري.

زادة يعدد مزايا المدرب الأجنبي

وأضاف عضو القلعة البيضاء، أن المدرب الأجنبي لا يحب أو يكره، مثل المدرب المصري الذي تغلب عليها العاطفة وانتقادات الجمهور تؤثر عليه، مشيرًا إلى أن اللاعب الجيد هو من يفرض نفسه.

وعن سبب فشل ايناسيو، أجاب زادة، ” أهم أسباب فشل إيناسيو مع الزمالك، هو عدم استعانته بمدرب عام مصري، على الرغم من محاولات مرتضى منصور إقناعه بضرورة وجود مساعد مصري لتسهيل وتيسير الوقت عليه”.

يذكر أن ايناسيو رحل عن القيادة الفنية للزمالك، بعد خروجه من البطلةوة العربية، ومن قبلها الخروج من دور المجموعات لمنافسات دوري ابطال افريقيا.