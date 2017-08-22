الإسماعيلي: قرار عدم بيع ثنائي الدراويش للأهلي أو الزمالك “نهائي”

كشف إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الاسماعيلي، أن قرار مجلس الدراويش بعدم بيع الثنائي إبراهيم حسن ومحمود متولي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، نهائي ولا رجعة فيه.

وأكد فارس، خلال تصريحات إذاعية، أن بيع اللاعبين في الوقت الحالي، لا يتماشى مع سياسة النادي في الوقت الحالي، التي تسعى لبناء فريق قوي للدراويش.

وأضاف عضو الاسماعيلي، أن أي لاعب من حقه الاهتمام بمستقبله، إلا أن الجميع مستمر معنا حتى نهاية عقده، مشددًا على أن كل لاعب يجب أن يبذل المزيد من الجهد والعرق للإسماعيلي.

إبراهيم حسن يخضع للتحقيق

كان غبراهيم حسن، صانع ألعاب الدراويش، خضع للتحقيق امس، مع رئيس النادي، على خلفية التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها، أكد خلالها على رغبته في الرحيل عن النادي الأصفر خلال موسم الانتالات الصيفية الجارية.

وانتهت الجلسة بالاتفاق على غلق ملف الرحيل عن الدراويش في الفترة الحالية، على ان ينتظم اللاعب فى معسكر الفريق الأصفر، استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

يذكر أن الاسماعيلي فد أنهى موسم الماضي في المركز السادس برصيد 54 نقطة.