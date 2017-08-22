أكد كريم وليد “نيدفيد”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تحت أمر ورؤية الجهاز الفني الأحمر بقيادة حسام البدري، مضيفًا أنه مستعد للعب في أي مركز بحسب ما يتسنى للمدرب.

نيدفيد: أفضل اللعب مكان السعيد أو بجوار عاشور

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، علق نيدفيد، قائلًا، “أجيد اللعب في مركز 8 بجوار حسام عاشور، أو رقم 10 بدلًا من عبد الله السعيد، ولكن في بعض الأوقات يلعب في أماكن أخرى على حسب رؤية الجهاز الفني”.

أشار لاعب الأهلي، إلى أنه يجب عليه تنفيذ تعليمات المدير الفني حسام البدري، بالإضافة إلى التطوير من نفسه حتى يكون جاهزًا للمشاركة في أي مركز حسب رؤية الجهاز الفني”.

وعن الفارق بين طريقة اللعب في دجلة والأهلي، أجاب نيدفيد، “هناك فارق كبير بين الأهلي وأي نادي أخر، فالطموح والأهداف مختلفة، ففي الأهلي هناك أزمة في حالة الخسارة أو التعادل وإذا أنهينا الموسم في المركز الثاني فهذا بمثابة الكارثة، على عكس دجلة فلم تكن هناك ضغوطات على اللاعبين.