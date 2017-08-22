نيدفيد يوجه رسالة “لوم” لجماهير الأهلي

وجه كريم وليد “نيدفيد”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللوم إلى جماهير القلعة الحمراء، بسبب الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد نيدفيد، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن جمهور الأهلي لم يفق بجانبه، ولم يقدم له الدعم والمساندة مثلما تعامل مع الثنائي رمضان صبحي ومحمود حسن “تريزيجيه” من قبل.

نيدفيد يطلب الدعم والمساندة من الجماهير

ووعد لاعب الأهلي، الجماهير العاشقة للقميص الأحمر، ببذل قصارى جهده من أجل إثبات ذاته، والتطوير من أداؤه ومستواه الفني والبدني.

وأشار نيدفيد، إلى أن الضغوط حتمًا تؤثر على اللاعبين، ولكن بدعم الجمهور للاعبيه، سيختلف الأمر، ونعود للمستوى المعهود”.

حسام البدري يتمسك بلاعب الأهلي

كان نيدفيد، قد شارك في العديد من المباريات مع الفريق الأحمر خلال الموسم المنقضي، وتعرض لحملة كبيرة من الانتقادات بسبب تراجع أداؤه، غلا أن حسام البدري المدير الفني للأهلي، كان متمسك باللاعب ولم يلتفت لتلك الانتفادات نظرًا لعلمه بإمكانيات كريم نيدفيد وثقته في قدارته.