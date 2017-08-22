سعد سمير: “حجازي” مشرفنا.. وعاشور “رمز” الأهلي

أعرب سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه التام بالموسم الكروي المنصرم، حيث نجح الفريق الكروي الأحمر في التتويج بالثنائية “الدوري وكأس مصر”.

وأكد مدافع الأهلي، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج ستاد الهدف، أن الفضل لله أولًا ثم الجهاز الفني للفريق الأحمر تحت قيادة حسام البدري، في عودة الفريق لمستواه الفني الجيد، والتتويج بالبطولات، بالإضافة إلى عودة الثقة للاعبين.

وأشار سعد سمير، إلى أن لم يخسر أي مباراة على المستوى المحلي، بل كان أقوى خط دفاع هذا الموسم.

سعد سمير: حجازي مشرفنا

وعن مشوار أحمد حجازي الاحترافي في نادي وست بروميتش البيون، علق سعد قائلًا، “وأضاف:” حجازي مشرفنا في انجلترا، فهو لاعب كبير ومهم، ويصنع الفارق مع أي نادي، ورحيله فرق معنا”، مضيفًا أن ” الثلاثي الموجود في الفريق الآن يقدم مستوى طيب، وقادر على التعويض الفني، وربما الجهاز الفني لاستقدام مدافعين تحسبًا لحالات الإيقاف أو الإصابات”.

أما عن حسام عاشور قائد الأهلي، قال سعد، “عاشور بالنسبة للاعبي الأهلي أسطورة ورمز، في الإصرار والكفاح، فقد حصل على 32 بطولة، لم نسمع له أي صوت، ويعتبر رمز وقدوة لكل الفريق”.