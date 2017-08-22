نجل مرتضى يُعلن عن مدرب الزمالك الجديد

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم تعيين البلجيكي فرانكي فيركواتيرين في منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفًا للبرتغالي أوجستو إيناسيو، الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

خطوة واحدة تفصل اعلان الزملك الرسمي عن مدربه

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور صباح الثلاثاء، أن الزمالك بات على خطوة من الاعلان عن الرسمي بعدما توصل لاتفاق نهائي على كافة الشروط مع وكيل المدرب البلجيكي الذي يتواجد في مصر حاليًا.

وتابع:” فيركواتيرين سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل للتوقيع على عقود توليه تدريب الزمالك لمدة عامين بشكل رسمي”.

واوضح أن المدرب أعلن عن موافقته على تدريب الفريق في خطاب أرسله للنادي، مشيرا إلى انه سيرافقه مساعدين أجانب، أحدهما كان مديرًا فنيًا لأحد الفرق ببلجيكا، بالإضافة إلى طارق يحيي في منصب المدرب العام.

وفي وقت سابق كان الزمالك قد توصل لاتفاق مبدئي مع فيركواتيرين على توليه مهمة المدير الفني للزمالك، مقابل الحصول على مبلغ 700 ألف دولار راتبًا سنويًا (ما يوازي 12 مليون و400 ألف جنيه مصري).