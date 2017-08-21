تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي عن مستويات الحراس الثلاث خلال الموسم المنتهي وطموحات الفريق خلال الموسم المقبل.

سليمان يفسر سبب تراجع مستوى شريف إكرامي

قال سليمان أن الموسم الماضي كان صعبا خاصة أن الفريق تمكن من التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكأس، مشيرا إلى أن حراسة مرمى الفريق الموسم الماضي كانت تمر بأزمة خاصة أن شريف إكرامي الحارس الأول للفريق كان بعيدا عن مستواه بشكل كبير.

مدرب الأهلي يكشف مصير أحمد عادل

وكشف سليمان عن تجربته مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة المعايشة التي قضاها حيث وجد تشابه بين مايقوم به مدرب حراس الفريق الإسباني وما يقدمه مدرب حراس الأهلي بالنسبة إلى النواحي المهارية وتوقيت التعامل مع الكرات والعرضيات بجانب سرعة إتخاذ القرارات والقدرة على بناء الهجمات والتواصل المستمر مع مدافعي الفريق من جانب حراسة المرمى.

وتطرق إلى أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق والذي لايشارك كثيرا، مشيرا إلى أنه ينافس وخاض 16 مباراة في الموسم الماضي وأن الحارس ضمن حسابات الجهاز الفني الفترة المقبلة.