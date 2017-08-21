لفت محمد عصام الغندور، حارس فريق الشباب بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، الأنظار إليه، وطلبت إدارة نادي طلائع الجيش التعاقد مع اللاعب الصاعد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقت إدارة الأهلي، عرضًا رسميًا من إدارة الجيش، تطلب فيه التعاقد مع الغندور، على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتدعيم صفوف الفريق العسكري خلال الفترة المقبلة.

ودخل نادي طلائع الجيش في منافسة مع الاتحاد السكندري، للتعاقد مع الغندور.

وكانت إدارة الرجاء المطروحي، عرضت التعاقد مع اللاعب، قبل أن تحصل على توقع عمر رضوان، حارس الأهلي الشاب، للانضمام إلى صفوفها خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (تابع التفاصيل)

ووافق الأهلي على إعارة مسعد عوض، حارس مرمى الفريق الأول، إلى صفوف فريق سموحة السكندري، ليتبقى في قائمة الفريق الثلاثي شريف إكرامي “المنضم للمنتخب حاليًا”، ومحمد الشناوي، وأحمد عادي عبد المنعم.

يذكر أن الغندور بدأ مشواره مع الأهلي، وهو في عمر الثامنة بمدرسة الكرة بالقلعة الحمراء، وكان للإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي الفضل في تصعيده.