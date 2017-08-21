تعرف على مدرب الزمالك “المحتمل”.. له سابقة مع “فيريرا”

مازالت إدارة نادي الزمالك، تحت رئاسة المستشار مرتضى منصور، تبحث عن مدير فني أجنبي، لتولي قيادة الفريق الابيض خلال الفمرحلة المقبلة، وقبل بداية الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتدرس إدارة القلعة البيضاء، العديد من السير الذاتية لبعض المدربين، ويتم عمل “فلترة”، للاستقرار على المواصفات المطلوبة في المدير الفني المقبل للقلعة البيضاء.

وأثير اسم البلجيكي فرانكي فيركاوترين، خلال الآونة الأخيرة داخل القلعة البيضاء، في غشارة لاقترابه من تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وتقدم أخبار الأهلي، معلومات هامة عن السيرة الذاتية للمدرب المحتمل للفريق الكروي الأبيض:

*تولى فرانكي فيركاوترين، تدريب فرق أندرلخت وجينك، بل وتولى تدريب المنتخب البلجيكي.

*خاض تجربة التدريب في البرتغال، عبر بوابة فريق سبورتينج لشبونة، إلا أنها لم يكتب لها النجاح، فقد رحل عن صفوف الفريق بعد أقل من ثلاثة أشهر، لتتم إقالته سريعًا، بسبب النتائج السلبية، والمفاجأة في تعاقد الفريق البرتغالي مع جيسوالدو فيريرا، معشوق الجماهير البيضاء، الذي تولى تدريب الزمالك خلال موسم 2014، وتمكن من تتويج القلعة البيضاء بالثنائية الدوري والكأس، قبل أن يرحل بعد الخلافات التي نسبت بينه وبين رئيس النادي مرتضى منصور.