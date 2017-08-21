“شيكابالا” إلى الرائد السعودي لمدة موسم

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، اليوم الاثنين، أن محمود عبد الرازق “شيكابالا”، لاعب الفريق الكروي الأبيض، على مسافة قريبة من الانضمام إلى صفوف الرائد السعودي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

شيكابالا سينضم للرائد على سبيل الإعارة

وعلق أحمد مرتضى في تصريحات صحفية، أن صانع ألعاب الفريق، “شيكابالا”، سينتقل إلى نادي الرائد السعودي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم.

وأوضح عضو القلعة البيضاء، أن لاعب الفريق الأبيض، لم يتلق أية عروض سعودية سوى من الرائد، الذي سينتقل إليه على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة خلالالساعات القيلية المقبلة، لإنهاء المفاوضات بشكل رسمي.

وكانت أندية المصري ووادي دجلة، طلبت الاستعانة بخدمات الفهد الأسمر، إلا أن الأخير فضل الانتقال إلى الدوري السعودي على اللعب في الدوري المصري.

شيكابالا سادس المنضمين للدوري السعودي

يذكر أن شيكابالا كان على قائمة الراحلين من نادي الزمالك هذا الموسم، وفضل اللاعب الانتقال إلى الدوري السعودي ليصبح سادس اللاعبين المنضمين للدوري السعودي، حيث سبقه زميليه محمود عبد المنعم “كهربا”، ومصطفى فتحي، بالإضافة إلى عصام الحضري وحسام غالي، ومن قبلهم محمد عبد الشافي.