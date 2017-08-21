تتجه النية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إلى الاستغناء عن اللاعب البوركيني محمد كوفي، نجم الفريق الكروي الأبيض، والعائد من الإعارة لصفوف الاتفاق السعودي.

الزمالك يدرس الاستغناء عن محمد كوفي

وتضم قائمة الزمالك خلال الفترة الحالية خمسة لاعبين أفارقة هم الغاني بنجامين أشيمبونج “مهاجم الداخلية”، والايفواري رزاق سيسيه “نجم أسوان”، والكونغولي كابونجو كاسونجو “لاعب الاتحاد”، والنيجيري معروف يوسف، بالإضافة إلى محمد كوفي.

ومن المقرر أن يتم الاستغناء عن محمد كوفي، خاصة بعد موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على اعتماد أربعة لاعبين أجانب في القائمة المحلية بدلًا من ثلاثة. (تابع التفاصيل)

وربما تتجه النية لإعارة اللاعب مرة أخرى، للاستفادة منه ماليًا، خاصة وأن الفريق الأبيض قام بتدعيم صفوفه بـ15 صفقة هذا الموسم.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، طلب من بعض وكلاء اللاعبين، تسويق اللاعب تمهيدًا للاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن القوائم سيتم إرسالها غدًا الثلاثاء، إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”، ليتم اعتمادها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد أوائل سبتمبر المقبل.