عودة الجماهير وزيادة الأجانب.. أبرز قرارات اجتماع الجبلاية

اتفق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، مع رؤساء أندية دوري القسم الأول، على عقد جلسة قبل بداية الموسم الكروي الجديد في شهر سبتمبر، مع الجهات الأمنية لتحديد طريقة دخول الجماهير في الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يتم الاتفاق على الأعداد المسموح تواجدها في المدرجات، والتأكيد على مسئولية الأندية في اختيار جماهيرها،.
لجنة الأندية تقر باعتماد زيادة عدد الأجانب في القوائم
أقرت لجنة الأندية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، اعتماد زيادة عدد الأجانب في القوائم الجديد للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2017/18، وفقًا لموافقة معظم الأندية المشاركة في الاجتماع، الذي تم عقده اليوم الاثنين في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
ووافقت الأندية، على زيادة عدد الأجانب إلى أربعة لاعبين، بدلًا من ثلاثة، وفقًا للوائح الاتحاد المصري للعبة.
ووضعت اللجنة شروطًا، لزيادة عدد الأجانب إلى 4 لاعبين وهي، أولًا، ألا تزيد مدة التعاقد مع اللاعبين المحترفين عن ثلاثة مواسم، ثانيًا، ألا يشارك أكثر من ثلاثة لاعبين في المباراة الواحدة.
ومن المنتظر أن تبدي الجبلاية موافقتها على ذلك القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، بالرغم من رفضها هذا الاقتراح مسبقًا متمسكة بتواجد ثلاثة لاعبين أجانب فقط.