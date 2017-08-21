عودة الجماهير وزيادة الأجانب.. أبرز قرارات اجتماع الجبلاية

اتفق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، مع رؤساء أندية دوري القسم الأول، على عقد جلسة قبل بداية الموسم الكروي الجديد في شهر سبتمبر، مع الجهات الأمنية لتحديد طريقة دخول الجماهير في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق على الأعداد المسموح تواجدها في المدرجات، والتأكيد على مسئولية الأندية في اختيار جماهيرها،.