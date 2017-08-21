لجنة الأندية تقر باعتماد زيادة عدد الأجانب في القوائم

أقرت لجنة الأندية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، اعتماد زيادة عدد الأجانب في القوائم الجديد للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2017/18، وفقًا لموافقة معظم الأندية المشاركة في الاجتماع، الذي تم عقده اليوم الاثنين في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووافقت الأندية، على زيادة عدد الأجانب إلى أربعة لاعبين، بدلًا من ثلاثة، وفقًا للوائح الاتحاد المصري للعبة.

شروط زيادة عدد الأجانب

ووضعت اللجنة شروطًا، لزيادة عدد الأجانب إلى 4 لاعبين وهي، أولًا، ألا تزيد مدة التعاقد مع اللاعبين المحترفين عن ثلاثة مواسم، ثانيًا، ألا يشارك أكثر من ثلاثة لاعبين في المباراة الواحدة.

ومن المنتظر أن تبدي الجبلاية موافقتها على ذلك القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، بالرغم من رفضها هذا الاقتراح مسبقًا متمسكة بتواجد ثلاثة لاعبين أجانب فقط.

كان مرتضى منصور، رئيس لجنة الأندية، قد دعا لعقد اجتماعًا، لمناقشة زيادة عدد الأجانب في القوائم المحلية، في الموسم المقبل.

يذكر أن الجبلاية، قد أصدرت قرارًا من قبل بمعاملة اللاعبين السوريين والفلسطنين ضمن القوائم المحلية، ولا يتم التعامل معهم ضمن الأجانب.