بعد تألقه.. بروميتش يدرس التعاقد مع “حجازي” بشكل نهائي

تدرس إدارة نادي وست بروميتش ألبيون، التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، والمعار إلى النادي الإنجليزي، التعاقد مع لاعب منتخب مصر بشكل نهائي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب مع فريقه الجديد.

وكشفت بعض التقارير الإنجليزية، عن رغبة بروميتش، في التعاقد مع حجازي، بشكل نهائي، لينضم إلى صفوف الفريق الإنجليزي في الفترة المقبلة.

الأهلي يشترط الحصول على 4 مليون يورو

وكانت إدارة الأهلي، اشترطت الحصول على 4 مليون يورو في بنود عقد حجازي، حال قررت إدارة بروميتش التعاقد مع مدافع منتخب مصر، بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته.

كان حجازي، قد نجح في إثبات جدارته، بعد تألقه خلال فترة الإعداد مع فريقه الإنجليزي، واستطاع أن يحجز مقعده في تشكيل بروميتش الأساسي، وشارك في الجولتين الأولى والثانية مع بروميتش، وتمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه في الجولة الأولى أمام بورنموث، ليحصد أول ثلاث نقاط رسمية.

يذكر أن حجازي، سينضم لقائمة المحترفين المستدعاة، خلال الفترة المقبلة، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي منتخب مصر أمام نظيره الأوغندي، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.