ظهير الأهلي يرفض الإعارة.. فهل ينضم للزمالك؟

أكد حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة الإعارة إلى أحد الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن السيد طلب الرحيل نهائيًا، حال قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الموسم المقبل.

كان بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى رغبة الزمالك، في ضم ظهير الأهلي حسين السيد “مارسيلو”، حال قرر البدري الاستغناء عن اللاعب وعرضه للبيع، كما دخل أحمد مرتضى منصور، عضو الزمالك، في مفاوضات مباشرة مع اللاعب من اجل معرفة رغبته حول الانتقال إلى صفوف الفريق الابيض أو الرحيل إلى أي نادي أخر.

وكان حسام البدري، قد اعتمد في الموسم الماضي على خدمات التونسي علي معلول، ثم صبري رحيل ظهيري الأهلي، في بعض الأوقات، ولم يشارك مارسيلو إلا في بعض المباريات القليلة.

كان نادي الزمالك تعاقد مع 15 صفقة هذا الموسم، لتدعيم خطوط الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل، من أجل استعادة نغمة الانتصارات والبطولات.