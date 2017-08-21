بعد رحيل غالي.. من سيرتدي القميص رقم 14؟

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 14، بعد رحيل قائد الفريق الأحمر حسام غالي صاحب القميص.

السولية يطلب قميص غالي

وطلب عمرو السولية، ارتداء القميص رقم 14، بعد رحيل حسام غالي، إلى صفوف النصر السعودي لمدة موسم.

كان السولية يرتدي القميص رقم 14، وقت أن كان في صفوف الاسماعيلي، قبل انضمامه إلى الأهلي، قادمًا من الشعب الإماراتي.

ووافق الجهاز الفني على ارتداء السولية قميص حسام غالي، بدلًا من 17.

غالي يرحل إلى النصر السعودي

كان غالي، قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي، لمدة موسم مقابل الحصول على 800 ألف دولار، وتواجد لاعب الأهلي السابق على دكة بدلاء النصر، في أول مباراة يتواجد فيها رسميًا مع الفريق السعودي.

وشارك عمرو السولية الموسم الماضي، بصورة أساسية، مع الفريق الأحمر، وقدم مستويات جيدة، جعلت الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، يعتمد عليه بصورة كبيرة خلال الموسم الماضي، بجانب حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي الملقب بالمسمار.