“مرتضى منصور” يكشف عن مفاجأة في انتخابات الأهلي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن قرر حجب صوته في انتخابات الأهلي المقبلة، المقرر عقدها بنهاية العام الجاري، باعتباره عضوًا في الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

وأعلن مرتضى منصور، عن قراره، خلال تواجده صباح اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لحضور اجتماع لجنة الأندية، لافتًا إلى أنه سيحجب صوته في الجمعية العمومية للأهلي المقبلة، مضيفًا أن جماهير الفيسبوك لن تقود انتخابات الأندية.

الجماهير تتمنى تولي الخطيب رئاسة الأهلي

وأشار رئيس الزمالك إلى أن اخر مرة أدلى فيها بصوته في انتخابات الأهلي، كانت لصالح صالح سليم، مضيفًا أن جماهير الأهلي، حتمًا ترغب في تولي أسطورة القلعة الحمراء محمود الخطيب، رئاسة الأهلي خلال الفترة المقبلة، بينما أصوات أعضاء الجمعية العمومية ستذهب لمحمود طاهر.

كان الزمالك، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا أمس الأحد، بمقر النادي في ميت عقبة، للإعلان عن صفقات القلعة البيضاء الجديدة، وتعاقدت الإدارة مع 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال الموسم المقبل المقرر انطلاقه يوم 8 سبتمبر.

يذكر أنا لزمالك لم يتوج بأي بطولة خلال الموسم المنصرم.