عبد الله السعيد يتلقي عرضًا مغريا من الهلال السعودي

اقترب عبد الله السعيد، من الرحيل عن الأهلي للدوري السعودي، بعدما بات اللاعب من أولويات فريق الهلال السعودي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

عبد الله السعيد يقترب من مغادرة الأهلي

وأكدت مصادر مقربة من إدارة الهلال أن الزعيم دخل فى مفاوضات مع عبد الله السعيد صانع العاب الأهلى والمنتخب الوطنى، من أجل استعارته فى الموسم المقبل لتدعيم هجوم العميد.

وفي نفس السياق أشارت مصادر داخل جهاز الكرة بالأهلى، ان اللاعب تواصل مع مدربه حسام البدري، للتعرف على رأيه في الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتحدث السعيد مع البدري بشأت وصول عرضا مغريا من الهلال السعودي، لكن البدري لم يعطى الضوء الأخضر للموافقة على رحيل اللاعب.

تأتي تلك الخطوة في ظل موجة العروض الخليجية التي انهالت على لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وانتهت برحيل حسام غالي إلى صفوف النصر السعودي قبل أيام.