ظروف خاصة تمنع إكرامي من حضور مران المنتخب

طلب شريف إكرامي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي عدم الحضور لمران الفراعنة اليوم الأثنين استعداداً لملاقاة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018.

إكرامي يعتذر للجهاز الفني لمنتخب مصر

وتواصل الحارس مع الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الساعات الماضية، حيث طلب الحصول على راحة من المشاركة في المران الاول للفراعنة.

وشرح إكرامي للجهاز الفني للمنتخب وجود لديه بعض الظروف الخاصة التي ستمنعه من الحضور لمران المنتخب.

ومن جانبه أبدى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر تقبله لغياب إكرامي عن المران.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأوغندي مرتين 31 أغسطس الجاري، و5 سبتمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقبل أيام أعلن كوبر، قائمة لاعبيه للمباراتين المقبلتين أمام منتخب أوغندا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وضمت القائمة النهائية ا كلا من: عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة وطارق حامد وعلي جبر وأيمن أشرف وأحمد الشيخ ومحمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح وعمر جابر وأحمد حسن عبدالمنعم “كوكا”، ومحمود عبدالمنعم “كهربا” ومحمود حسن “تريزيجيه” وكريم حافظ ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وسام مرسي.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات برصيد ست نقاط، أمام أوغندا التي تمتلك أربع نقاط.