الأهلي يعلن خطوة جديدة بشأن حضور الجماهير للمباريات

أعلن النادي الأهلي إصدار بطاقة حضور الجماهير للمباريات لمدة ثلاثة سنوات؛ اعتبارًا من موسم 2017 وحتى عام 2020، موضحًا أن هذه البطاقة الذكية تمكّن راغبي حضور المباريات من حضور أية مباراة للأهلي بجمهور، ويتمتع حامل هذه البطاقة ببعض الامتيازات .

الأهلي يعلن ثمن البطاقة لحضور المباريات

وأكد النادي الأهلي أن ثمن هذه البطاقة هو44 جنيهًا لمدة ثلاث سنوات، وهو ثمن مخفض؛ تسهيلًا على جماهير الأهلي الراغبة في حضور المباريات، موضحا أن هذا المبلغ تحصل عليه الشركات المنفذة لمشروع بطاقات الحضور « فالكون وكليم وفوري»

وبحس ما ذكر الموقع الرسمي للأهلي فأن هذه البطاقة تعد المرحلة الثانية من النظام الإليكتروني لحضور المباريات، والذي تم تفعيله خلال الموسم الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.. مشددا على أن البطاقة معتمدة من النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة، وسيتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي ومن خلال الرباط التالي:

ومن المقرر أن يحصل حامل هذه البطاقة على تذكرة لحضور لقاء الأهلي والترجي في دور الثمانية الإفريقي، والمقرر له يوم 16 سبتمبر مقابل مبلع 16 جنيهًا ليصبح إجمالي ثمن البطاقة بالإضافة إلى تذكرة حضور مباراة الترجي 60 جنيهًا».