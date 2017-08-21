مدرب الأهلي يوضح خطة الموسم الجديد

أوضح أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي الخطة التي سيسير عليها الجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال الموسم المقبل من البطولات المصرية.

أيوب: لدينا استراتيجية واضحة للموسم الجديد

وأشار أيوب في تصريحات اليوم الأثنين إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي وضع خطة واستراتيجية واضحة للموسم المقبل والأهداف التي يرغب في تحقيقها.

وأضاف المدرب العام للأهلي بأن الخطة تشمل مرحلة الاستعداد لمواجهتي الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري.

وقال أيوب: ” الموسم الماضي قسمناه إلى مراحل لكل واحدة منهم أهدافها، ونجحنا في تطبيق الأمر، وهو ما سنسير عليه في الموسم المقبل “.

وأردف: ” سنبدأ بداية من يوم الأربعاء القادم الاستعداد لمواجهتي الترجي والموسم الجديد من الدوري من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة “.

واختتم: ” نتطلع لاستكمال مشوار الفريق في البطولة الأفريقية بنجاح بحثاً عن استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2013 والذي لم يعد للقلعة الحمراء من وقتها “.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع الترجي التونسي يوم 16 و22 من شهر سبتمبر القادم في مبارتي الذهاب والعودة من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.