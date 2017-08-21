اتحاد الكرة متمسكا بكوبر: المدرب لديه فكر ولن يرحل

قال خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الاتحاد عقد جلسة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، في حضور عدد من أعضاء المجلس.

وأضاف لطيف في تصريحات إذاعية أن الجلسة مع كوبر كان هدفها الحديث عن مستقبل الفريق، والخسارة من تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأوغندي مرتين 31 أغسطس الجاري، و5 سبتمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقبل أيام أعلن كوبر، قائمة لاعبيه للمباراتين المقبلتين أمام منتخب أوغندا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وضمت القائمة النهائية ا كلا من: عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة وطارق حامد وعلي جبر وأيمن أشرف وأحمد الشيخ ومحمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح وعمر جابر وأحمد حسن عبدالمنعم “كوكا”، ومحمود عبدالمنعم “كهربا” ومحمود حسن “تريزيجيه” وكريم حافظ ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وسام مرسي.

وأوضح لطيف، أن كوبر مستمر في منصبه مهما كانت النتائج، مؤكدًا على أن المدرب الأرجنتيني مؤمن جدا بطريقته الدفاعية التي يلعب بها ولن يغيرها مهما حدث.

ونفى فكرة طرح اسم حسن شحاته المدير الفني السابق للفراعنة، خلافة كوبر”، مؤكدا أن اختيار المدرب الأرجنتيني جاء بتصويت الأغلبية، وسوف يستمر في منصبه حتى نهاية عقده.