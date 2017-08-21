حلمي: شيكابالا رفض اللعب كأساسي أمام الأهلي لسبب غريب

تحدث محمد حلمي، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن أزمة دارت خلال مواجهة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول من دوري الموسم الماضي وكان بطلها محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال حلمي في تصريحات تلفزيونية، إنه خلال المباراة تعرض النيجيري ستانلي أوهاويتشي للإصابة خلال إجراء عمليات الإحماء بعد دخوله في التشكيل الأساسي، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وأضاف، أن ستانلي بعدما اشتكى من الإصابة، بات من الصعب اشاركه وفضلت اراحته.

وأوضح أن جهز قبل المباراة سيناريو اساسي وأخر بديل، فالأول كان الدفع باستانلي كأساسي للاعتماد على ثنائي هجومي أمام الأهلي، وكان السيناريو الثاني هو الاعتماد على شيكابالا.

وأشار إلى أنه ابلغ شيكابالا أمام الجميع بعدم قدرة ستانلي على بدء المباراة ولذلك فقد قرر الدفع به بدلا من اللاعب النيجيري ، لكنه رفض وقال لي بنفس هذا اللفظ (ما يلعب ولا ما يلعبش أنا مالي يا كابتن)”.

وأكد أنه لم يتوقع مثل هذا الرد من شيكابالا، مشيرا إلى أنهها كانت أول مرة يضع في هذا الموقف أمام اللاعبين.