البدري: انوي الاعتماد بشكل أساسي على نيدفيد في الموسم المقبل

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه معجب بطريقة لعب كريم وليد نيدفيد، لاعب الفريق الأحمر.

وأضاف “البدري” خلال تصريحات تلفزيونية، ” نيدفيد لاعب له شخصية فريدة ورتم معين في اللعب، وأنوي بسكل كبير الاعتماد عليه بشكل أساسي فب الموسم المقبل”.

وتابع المدير الفني للأهلي، ” كريم نيدفيد من اللاعبين القلائل الذين من الممكن أن ينفذوا وجباتهم الدفاعية والهجومية، بدون أن يتأثر بدنياً ولا فنياً”.

وأشار حسام البدري، إلي أن جمهور السوشيال ميديا، ليس جمهور الأهلي ، وحديثهم عن نيدفيد يهذا الشكل لم يؤثر على قرارتي، عندما قرر حسام غالي الرحيل عن النادي، وافقت لأن هذا من مصلحة الأهلي”.

ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق، بمشروع الهدف، في مدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، من الدوري الممتاز المصري.

يذكر أن الأهلي توج بلقبي الدوري الممتاز وكأس مصر، ويسعي للتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا من أجل تحقيق الثلاثية.