البدري: لايوجد مدافعين في الدوري المصري مثل حجازي

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يواجه صعوبة في إيجاد بديل لتعويض رحيل أحمد حجازي، خلال الفترة المقبلة.

كان أحمد حجازي قد رحل إلي صفوف نادي وست بروميتش ألبون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل مليون جنيه إسترليني، مع وضع بند أحقية الشراء فيما بعد.

وقال “البدري” خلال تصريحات تلفزيونية، ” بالطبع الفريق يفتقد لجهود حجازي ، ولم نجد بديلًا له حتي الآن، مشيراً إلي أن الدوري المصري يعاني من وجود مدافعين مثل المهاجمين”.

وتابع المدير الفني للأهلي، ” أسعي للتعاقد مع لاعبين من سوريا أو لبنان، من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق،قبل الموسم الجديد.

وأوضح، ” محمود عزت ، لاعب جيد ومن المدافعين القلائل في مصر، بالطبع هو في الصورة ولكن لم نستفيد منه في البطولة الإفريقية، لأنه شارك مع سموحة”.

ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق، بمشروع الهدف، في مدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، من الدوري الممتاز المصري.