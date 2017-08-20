ظهير أيسر الأهلي يتلقى عروض احتراف وينتظر قرار البدري

يبدو أن رحيل ثنائي الأهلي حسام غالي و عمرو جمال، فتح باب الرحيل أمام العديد من لاعبين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليضع حسام البدري، المدير الفني للفريق، في أزمة كبيرة، قبل الموسم الجديد.

حسام غالي رحل إلي صفوف نادي النصر السعودي، لمدة موسم مقابل 850 ألف دولار، وعمرو جمال إلي بيدفيست الجنوب إفريقي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل 250 ألف دولار، مع وضع بند أحقية الشراء فيما بعد.

وتلقى صبري رحيل ، ظهير أيسر ، الفريق الأحمر، عروضا من الأندية المصرية أبرزها سموحة والاتحاد السكندري و نادي الرجاء الوافد الجديد في الدوري الممتاز، من أجل الحصول على خدماته ، لاسيما بعد تعاقد الأهلي مع أيمن أشرف، لاعب سموحة، بالإضافة إلي تواجد كلًا من التونسي علي معلول و حسين السيد .

وينتظر اللاعب موقفه وتحديد مصيره، سواء بالبقاء أو الرحيل، في حين أنه لم يشارك مع الفريق بشكل منتظم.

ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق، بمشروع الهدف، في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للموسم الجديد.