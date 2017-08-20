شاهد .. بكاء نيمار في مباراة باريس و تولورز.. تعرف على السبب

شهدت مباراة باريس سان جيرمان، و نظيره تولورز، دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي ، الذي وقع أمس في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي راح ضحيته 15 شخصا وأصابة آخرين.

ولم يستطيع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، المنتقل حديثاً إلي صفوف الفريق الفرنسي، تمالك أعصابه لينهاء في البكاء، أثناء وقوفه دقيقة حداد على أرواح الحادث الإرهابي.

وانضم نيمار إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قادماً من برشلونة الإسباني، 5 مواسم مقابل 222 مليون دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.