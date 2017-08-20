الأهلي يعلن رسمياً عن إعارة لاعبه الشاب

أعلن مسئولو النادي الأهلي عن إعارة اللاعب الشاب فوزي الحناوي، إلي صفوف الاتحاد السكندري، وذلك لمدة موسم واحد ، مقابل 350 ألف جنيه.

كان الأهلي قد مدد عقد الثناي الحناوي و أحمد ياسر ريان مع الفريق لمدة 5 مواسم مقبلين.

وأرسل مسئولو نادي الاتحاد السكندري، قيمة التعاقد مع اللاعب للنادي الأهلي صباح اليوم الأحد، من أجل الحصول على اللاعب رسمياً.

كان سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، قد صرح مؤخراً أن الفكرة من إعارة اللاعب إلي الاتحاد السكندري، هي اكتساب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة في مباريات الدوري، على أن يعود للأهلي بعد ذلك، لاسيما وأنه من اللاعبين المميزين، ولكن في هناك أكثر من لاعب في مركزه.

وفي سياق آخر أعلن النادي الأهلي غلق قائمته الإفريقية دون مفاجآت اللحظات الأخيرة، مكتفيا بقيد الثلاثي أحمد الشيخ ووليد أزارو وهشام محمد.

يذكر أن الاهلي سيدخل معسكراً مغلقاً ، يوم الأربعاء المقبل، بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.